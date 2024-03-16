Райан Гослинг выбрал 4 самых любимых фильма

«Я очень любил „Не отступать и не сдаваться“ в детстве, там Брюс Ли появлялся в отражении зеркала перед пацаном и учил его драться. Я обожаю Брюса Ли и хотел, чтобы так выглядела моя жизнь. Фильм заставил меня полюбить кино, потому что я понял, что в кино возможно все», — пояснил выбор актер.