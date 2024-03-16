Райан Гослинг выбрал 4 самых любимых фильма

Райан Гослинг назвал четыре любимые экшн-картины. В его топ попали бойцовские драмы с Брюсом Ли и Сильвестром Сталлоне, а также «Назад в будущее». Фильмы он назвал в беседе с журналистом портала Letterboxd на премьере «Каскадеров».
В короткий список попали спортивные драмы «Рокки» и «Не отступать и не сдаваться», научно-фантастическая комедия «Назад в будущее» и драма «Кокон» Рона Ховарда.
«Я очень любил „Не отступать и не сдаваться“ в детстве, там Брюс Ли появлялся в отражении зеркала перед пацаном и учил его драться. Я обожаю Брюса Ли и хотел, чтобы так выглядела моя жизнь. Фильм заставил меня полюбить кино, потому что я понял, что в кино возможно все», — пояснил выбор актер.
Кроме Гослинга свои четверки назвала Эмили Блант. В ее топ попали «Челюсти», «Лоуренс Аравийский» и «Унесенные ветром», но чаще всех них актриса пересматривала «Роман с камнем». «Наверное, видела его 50 раз. Мои любимые любовные истории никогда не бывают серьезными или обоснованными. Наоборот, они запутанные, хаотичные, похожие на жизнь», — подчеркнула она.
Еще одну четверку назвада Ханна Уоддингэм. В ее топ попали «Зеленая миля», «Назад в будущее», «Игры разума» и «Грязные танцы». «Патрик Суэйзи меня испортил, ни один мужчина не сравнится с ним. Я помню, как в 13 лет сидела в кинотеатре с открытым ртом и в полном шоке. Таких горячих парней, как он, больше не существует», — уверена артистка.
Ранее Сильвестр Сталлоне признавался, что хотел бы видеть Райана Гослинга в следующем «Рэмбо». Звезду боевиков покорила любовь актера к персонажу.