Сильвестр Сталлоне хотел бы видеть Райана Гослинга в следующем «Рэмбо»

Сильвестр Сталлоне считает Райана Гослинга достойным сыграть нового Рэмбо, если продюсеры когда‑нибудь решат вернуться к франшизе. Об этом актер рассказал телеведущему Джимми Киммелу.
Ведущий вспомнил, что в разговоре с журналистами Сталлоне уже предлагал Гослинга на главную роль в перезагрузке боевика, но не объяснил почему.
«Я познакомился с Райаном Гослингом за ужином. Очевидно, что мы совсем не похожи. Он красавчик, я — нет. Серьезно. Только представьте меня в роли Кена, из этого бы не получилось совсем ничего хорошего», — ответил Сталлоне.
«Так вот, Райан сказал мне, что в детстве был очарован Рэмбо, наряжался в него и ходил так в школу. Его прогоняли, но это не помешало ему любить героя. И весь вечер он рассказывал, как много у него воспоминаний про Рэмбо. И тогда я решил, что в этом что‑то есть. Что если я когда‑нибудь передам эстафету, пусть роль достанется ему, раз он так сильно любит этого персонажа», — добавила звезда боевиков.
«[Гослинг правда сможет сыграть Рэмбо? Такой фильм может случиться?] Я бы сказал, что да. Но со мной могут нее все согласиться, он слишком красив, чтобы сыграть Рэмбо», — поделился актер.
Райан Гослинг действительно признавался в любви к персонажу больше 10 лет назад. В разговоре на вечернем шоу звезда «Барби» воспоминала, что после «Первой крови» он представлял себя героем боевика.
«Я даже думал, что внешне очень похож Сильвестра Сталлоне. Как‑то раз я собрал кучу ножей для стейков в рюкзак, пришел в школу и на перемене кидался ими в одноклассников», — вспоминал тогда Гослинг.
Недавно артист в разговоре с Variety делился, что Сталлоне на самом деле послужил вдохновением для Кена — именно у него друг Барби позаимствовал норковую шубу.
«Мы узнали, что Сталлоне часто носил норковые шубы. И такая стала отличительной чертой моего Кена, мех выделял его среди других Кенов», — рассказывал Гослинг.