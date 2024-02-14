Сильвестр Сталлоне хотел бы видеть Райана Гослинга в следующем «Рэмбо»

«Так вот, Райан сказал мне, что в детстве был очарован Рэмбо, наряжался в него и ходил так в школу. Его прогоняли, но это не помешало ему любить героя. И весь вечер он рассказывал, как много у него воспоминаний про Рэмбо. И тогда я решил, что в этом что‑то есть. Что если я когда‑нибудь передам эстафету, пусть роль достанется ему, раз он так сильно любит этого персонажа», — добавила звезда боевиков.