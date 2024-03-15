В Мытищах возбудили дело против пенсионерки, которая подожгла шторы в кабине для голосования на избирательном участке. Женщину задержали, сообщило ГСУ СКР по Московской области.
Пенсионерку обвинили в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии. Задержанной грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.
По словам следствия, она вылила на штору воспламеняющуюся жидкость из бутылки, а потом подожгла ее. Полиция, как указано в сообщении, «пресекла противоправные действия».
Подобные инциденты случились в первый день президентских выборов в разных регионах страны. В Москве женщина также подожгла кабину для голосования. В Когалыме другая женщина бросила в урну с бюллетенями бутылку с зажигательной смесью. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо избирательного участка.