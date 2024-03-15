В Мытищах возбудили дело против пенсионерки, которая подожгла шторы в кабине для голосования

Подобные инциденты случились в первый день президентских выборов в разных регионах страны. В Москве женщина также подожгла кабину для голосования. В Когалыме другая женщина бросила в урну с бюллетенями бутылку с зажигательной смесью. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо избирательного участка.