В Мытищах возбудили дело против пенсионерки, которая подожгла шторы в кабине для голосования

Сегодня в 00:09
Фото: Elia Mazzaro/Unsplash

В Мытищах возбудили дело против пенсионерки, которая подожгла шторы в кабине для голосования на избирательном участке. Женщину задержали, сообщило ГСУ СКР по Московской области.

Пенсионерку обвинили в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии. Задержанной грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

По словам следствия, она вылила на штору воспламеняющуюся жидкость из бутылки, а потом подожгла ее. Полиция, как указано в сообщении, «пресекла противоправные действия».

Подобные инциденты случились в первый день президентских выборов в разных регионах страны. В Москве женщина также подожгла кабину для голосования. В Когалыме другая женщина бросила в урну с бюллетенями бутылку с зажигательной смесью. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо избирательного участка.

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