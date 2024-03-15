В Москве девушка вылила зеленку в урну для бюллетеней. На нее завели дело

В Москве на одно из избирательных участков девушка вылила зеленку в урну для бюллетеней. об этом сообщает Следственный комитет.
На девушку завели уголовное дело по статье 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.
По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. Утверждается, что девушка вылила зеленку в урну, «выкрикивая проукраинский лозунг».
Выборы президента России впервые проходят несколько дней — с 15 по 17 марта. Всего в выборах поучаствует четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.