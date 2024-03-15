Актрису Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких

Вчера в 23:18
Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Народную артистку России Наталью Селезневу госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на актрису.

Селезнева находится в больнице уже три дня. Когда ее выпишут, пока неясно. «Где‑то подхватила, вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — рассказала она.

Наталье Селезневой в июне должно исполниться 79 лет. Актриса работает в Театре сатиры. Ранее стало известно о кончине президента Театра сатиры Александра Ширвиндта.

«Меня эта новость очень ошарашила, не дожил до 90-летия. Он неделю назад приезжал в театр, принимал участие в жизни театра. С ним все считались и очень уважали», — прокомментировала новость Селезнева.

Актриса заявила, что Ширвиндт «последним из могикан». «Старшее поколение уходит», — добавила артистка.

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