Умер президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет

Умер народный артист России, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на худрука театра Сергея Газарова.
Ширвиндту было 89 лет. О кончине артиста Газаров узнал от его сына Михаила. «Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — сказал Газаров.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве в семье скрипача Анатолия Ширвиндта и актрисы Раисы Ширвиндт. В 1956 году он с отличием окончил Театральное училище имени Щукина и попал в труппу Театра-студии киноактера.
В том же году Ширвиндт дебютировал в кино. В 1957 году он начал работать в театре имени Ленинского комсомола и на Мосфильме. Затем Ширвиндт перешел в театр на Малой Бронной, а после, в 1970-м году, — в Театр сатиры.
С 2000 по 2021 год Ширвиндт был художественным руководителем Театра сатиры, а после стал его президентом. В качестве режиссера и сценариста Ширвинд создал более 30 спектаклей. Также он снялся в более чем 70 кинопроектах.
Среди работ Ширвиндта в кино — «Майор Вихрь», «Небесные ласточки», «Принцесса цирка», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Еще раз про любовь», «Маленькие комедии большого дома».