Умер президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет

В том же году Ширвиндт дебютировал в кино. В 1957 году он начал работать в театре имени Ленинского комсомола и на Мосфильме. Затем Ширвиндт перешел в театр на Малой Бронной, а после, в 1970-м году, — в Театр сатиры.