В Москве появится беспилотный трамвай. Первое время его будет контролировать водитель

Во второй половине 2024 года в Москве запустят беспилотный трамвай. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
«Сейчас этот беспилотный трамвай учится ездить без водителя в депо. Понятно, что там сидит сейчас наш человек-специалист, который контролирует, как все работает, но трамвай будет ездить сам», — сказал он.
Ликсутов добавил, что система беспилотного трамвая видит машины, сигналы светофоров, собак, кошек, пассажиров и пешеходов, которые переходят дорогу даже в неположенном месте. Еще она может предсказывать поведение автомобилей и людей.
«Дальше мы переведем все трамваи на беспилотное управление, и следующим нашим этапом будет метрополитен — беспилотное управление движением поездов. <…> Скорее всего, это за 2030 годом, но мы уже над этим сегодня работаем», — подчеркнул Ликсутов.
Ранее стало известно, что в июне этого года для всех пассажиров запустят виртуальную «Тройку». Ее тестирование на смартфонах Android начнется в марте. После официального запуска получить такую «Тройку» можно будет в личном кабинете приложения «Метро Москвы».