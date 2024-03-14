Виртуальную карту «Тройка» представят в июне

Сегодня в 15:12
Фото: Е.Самарина/Mos.ru

Виртуальную «Тройку» запустят для всех пассажиров в июне этого года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, сейчас виртуальные «Тройки» тестируются на турникетах метро, МЦК и валидаторах наземного транспорта.

На первом этапе испытание проходило на станциях Кольцевой, Замоскворецкой линий и Московского центрального кольца. На втором зону тестирования расширили до наземного городского транспорта и МЦД.

Тестирование виртуальной карты на смартфонах Android начнется в марте. После официального запуска получить такую «Тройку» можно будет в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

Билеты будут представлены в виде QR-кода. Его пассажиры смогут отсканировать на турникетах и валидаторах в городском транспорте.

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