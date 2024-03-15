МакSим на время приостановит концерты, но продолжит выступать на корпоративах под фанеру

По данным телеграм-канала, причиной стали последствия лечения алкогольной зависимости и сложности с выступлением вживую. При этом певица все же продолжит выступать на закрытых мероприятиях под фанеру.
Mash утверждает, что из‑за состояния МакSим ее гонорар упал с 4,5 млн рублей до трех. В райдере исполнительницы указаны соки, чай и фруктовая тарелка.
В марте 2023-го МакSим стало плохо во время выступления в Сочи, и концерт пришлось остановить. Позже певица извинилась перед поклонниками, зрители могли вернуть деньги за билеты. В начале апреля аналогичный случай произошел в Твери. Похожие срывы концертов были и осенью 2022 года — в Нижнем Новгороде и Вологде.
В июле певица сообщила, что лечится от алкогольной зависимости. По словам МакSим, она слишком рано вернулась к концертной деятельности после тяжелой болезни COVID-19 (она была в искусственной коме и на аппарате ИВЛ) и думала, что с алкоголем на сцене она «отработает как машина», но «не получилось».