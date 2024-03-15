МакSим на время приостановит концерты, но продолжит выступать на корпоративах под фанеру

В июле певица сообщила, что лечится от алкогольной зависимости. По словам МакSим, она слишком рано вернулась к концертной деятельности после тяжелой болезни COVID-19 (она была в искусственной коме и на аппарате ИВЛ) и думала, что с алкоголем на сцене она «отработает как машина», но «не получилось».