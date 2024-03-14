Создатель «Острых козырьков» снимет сериал о пивоварне Guinness

Британский сценарист Стивен Найт, известный по сериалам «Острые козырьки» и «Табу», а также фильмам «Порок на экспорт» и «Лок», работает над сериалом о пивоварне Guinness, сообщает Deadline.
Проект под рабочим названием «House of Guinness» расскажет историю одной из самых известных европейских династий — семье Гиннессов. События шоу развернется в 19 веке в Дублине и Нью-Йорке и будет посвящен последствиям смерти Бенджамина Гиннесса — человека, с именем которого связывают мировой успех ирландского пива. В центре сюжета окажутся дети пивовара Артур, Эдвард, Энн и Бен, а также работники дублинской пивоварни.
«Династия Гиннесов известна по всему миру. В их истории есть и богатство, и нищета, и власть, и великая трагедия. Это настоящая кладезь материала», — заявил Найт. «Меня всегда очень увлекали их истории, и я очень рад, что смогу показать этих персонажей всему миру», — добавил он. В сериал войдут 8 эпизодов. Съемки запланированы на лето 2024-го.
В январе 2024-го Найт рассказал о работе над полнометражным фильмом по «Острым козырькам», съемки которого также запланированы на середину года. Информации о касте пока нет, но исполнитель роли Томаса Шелби Киллиан Мерфи говорил, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать».