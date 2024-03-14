Создатель «Острых козырьков» снимет сериал о пивоварне Guinness

«Династия Гиннесов известна по всему миру. В их истории есть и богатство, и нищета, и власть, и великая трагедия. Это настоящая кладезь материала», — заявил Найт. «Меня всегда очень увлекали их истории, и я очень рад, что смогу показать этих персонажей всему миру», — добавил он. В сериал войдут 8 эпизодов. Съемки запланированы на лето 2024-го.