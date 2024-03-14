Французская актриса Жюльетт Бинош возглавит Европейскую киноакадемию (EFA). Ее единогласно предложили члены Совета EFA на пост президента организации, следует с ее сайта.
С 2020 года этот пост занимала польская постановщица Агнешка Холланд, она ушла ради работы над новыми проектами. Бинош в свою очередь уже дала согласие и вступит в должность с 1 мая.
Бинош будет второй женщиной, возглавившей EFA. Ранее это место занимали Ингмар Бергман и Вим Вендерс.
Актриса известна по ролям в фильмах «Английский пациент», «Грозовой перевал» и «Высшее общество». Последний фильм с ее участием вышел в прошлом году — «Рецепт любви», который «Афиша Daily» включала в список согревающих романтических фильмов на 14 февраля.