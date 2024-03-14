Появился трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгордом

Lionsgate выпустила первый трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгордом в главной роли. За переосмысление оригинального графического романа Джеймса О’Барра взялся режиссер Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»).
Оригинальный фильм с Брэндоном Ли в главной роли был основан на одноименной серии комиксов 1989 года Джеймса О’Барра. Лента получила известность и стала культовой из‑за трагичного инцидента на съемочной площадке, в результате которого погиб актер.
Сюжет грядущего фильма расскажет о музыканте Эрике Дрейвене и его возлюбленной Шелли Вебстер (ее сыграла FKA Twigs), которых жестоко убивают. Однако парень восстает из мертвых и отправляется мстить убийцам его невесты.
«Я думаю, что Брэндон всегда будет синонимом „Ворона“, и я надеюсь, что он гордится тем, что мы сделали, и тем, как мы вернули историю. Его душа жива в этом фильме», — сказал постановщик Сандерс.
В то же время автор оригинального «Ворона» Алекс Пройас раскритиковал образ главного героя: «У Эрика Дрейвена сегодня нелады с прической. Следующий ребут, спасибо». С помощью тату и черепов на его куртке из центрального персонажа пытались сделать плохого парня, что рассмешило режиссера.