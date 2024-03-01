Режиссер оригинального фильма «Ворон» раскритиковал образ Билла Скарсгарда в ремейке

Австралийский режиссер Алекс Пройас, автор фильма «Ворон» с Брэндоном Ли, раскритиковал образ главного героя в ремейке культовой картины. Свои впечатления он написал в фейсбуке*.
Кинематографист опубликовал один из первых кадров из будущей картины. На нем запечатлены Билл Скарсгард в роли Эрика Дрейвена и FKA Twigs в роли его невесты. «У Эрика Дрейвена сегодня нелады с прической. Следующий ребут, спасибо», — прокомментировал Пройас.
Режиссер отметил, что из центрального персонажа «Ворона», вероятно, пытались сделать плохого парня с помощью «тату, и оборотней, и черепов на его куртке». Однако это вызвало у Пройаса только смех.
«Samuel Adams! Господи! Он мог по крайней мере пить что‑нибудь посерьезнее», — добавил кинематографист, заметив бренд на бутылке пива, которую держит герой Скарсгарда.
Большинство поклонников Пройаса согласились с ним, что в ремейке «Ворона» не было никакой необходимости. Некоторые из подписчиков режиссера пообещали не смотреть новую картину из уважения к оригиналу.
«Пожалуйста, не говорите мне, что Эрик Дрейвен рэпер в этой версии», — написал один из комментаторов. Другие заявили, что образ Скарсгарда похож на косплей не то байкера, не то последователя субкультуры эмо из 2000-х.
Актер Ким Сондерхолм («Мост», «Убийство») же признался, что хочет относиться позитивно к будущему фильму, несмотря на то, что, по его мнению, «это неблагодарно — портить совершенство».
«Что ж, во всяком случае кадры заставили меня хорошо посмеяться. На мгновение я подумал, что они собираются плюнуть на наследие Брэндона», — ответил ему Пройас.
Оригинальный «Ворон» вышел в 1994 году. Он стал последним в фильмографии актера Брэндона Ли, который исполнил в картине главную роль — он сыграл Эрика Дрейвена. Ли скончался в результате трагического инцидента на съемках «Ворона». Он умер после того, как в него выстрелили из реквизитного револьвера во время работы над одной из сцен.
Ремейк «Ворона» снял режиссер Руперт Сандерс («Основание», «Белоснежка и охотник»). Фильм выйдет в кинопрокат 7 июня 2024 года. Он, как и оригинал, расскажет о музыканте Эрике Дрейвене, который восстает из мертвых и отправляется мстить после того, как на его невесту совершается жестокое нападение.
*Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.