Режиссер оригинального фильма «Ворон» раскритиковал образ Билла Скарсгарда в ремейке

Оригинальный «Ворон» вышел в 1994 году. Он стал последним в фильмографии актера Брэндона Ли, который исполнил в картине главную роль — он сыграл Эрика Дрейвена. Ли скончался в результате трагического инцидента на съемках «Ворона». Он умер после того, как в него выстрелили из реквизитного револьвера во время работы над одной из сцен.