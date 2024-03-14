После релиза «Дюны-2» в российских книжных почти в 2,5 раза вырос спрос на оригинал

Выход экранизаций подстегивает интерес к оригиналам. Так, после премьеры «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина вырос спрос на одноименный роман Михаила Булгакова: покупки произведения в книжных выросли в 4–7 раз, на маркетплейсах — до 6 раз.