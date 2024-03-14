После релиза «Дюны-2» в российских книжных почти в 2,5 раза вырос спрос на оригинал

После выхода фильма «Дюна: Часть вторая» в кинотеатрах РФ без легального проката продажи книг по циклу «Дюна» выросли почти в 2,5 раза, сообщают «Ведомости». В сети «Читай-город» за последнюю неделю раскупили 2666 экземпляров романа «Дюна».
Спрос на «Дюну» в «Читай-городе» вырос 2,4 раза по сравнению с предыдущим периодом. Сервис «Литрес» сообщил о росте продаж электронных и аудиоверсий всех романов из цикла в 2,45 раза.
Выход экранизаций подстегивает интерес к оригиналам. Так, после премьеры «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина вырос спрос на одноименный роман Михаила Булгакова: покупки произведения в книжных выросли в 4–7 раз, на маркетплейсах — до 6 раз.
По итогам уик-энда 9–10 марта сборы короткометражных фильмов, вместе с которыми кинотеатры транслировали сиквел «Дюны» по «предсеансовому обслуживанию», превысили 110 млн рублей.