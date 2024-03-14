Создатель Всемирной паутины разочаровался тем, во что она превратилась

По мнению разработчика, «за последнее десятилетие, вместо того чтобы воплощать эти ценности, интернет сыграл роль в их разрушении». Он отметил, что сейчас в сети доминируют корыстные интересы нескольких корпораций, которые подорвали ценности сети и привели к разрушению и нанесению вреда.