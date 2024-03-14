Создатель Всемирной паутины разочаровался тем, во что она превратилась

Сегодня в 16:42
Фото: Marvin Meyer/Unsplash

Тим Бернерс-Ли, который совместно с Робертом Кайо изобрел Всемирную паутину в 1989 году, сказал, что разочарован нынешним состоянием интернета. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном по случаю 35-летия Всемирной паутины.

По его словам, чрезмерное влияние технологических корпораций, которые используют интернет в своих интересах, противоречит первоначальному замыслу децентрализованной сети.

«В основе всей инфраструктуры лежало намерение обеспечить сотрудничество, способствовать состраданию и творчеству. Это должно было стать инструментом расширения возможностей человечества. Первое десятилетие интернета выполнило это обещание», — объяснил Бернерс-Ли.

По мнению разработчика, «за последнее десятилетие, вместо того чтобы воплощать эти ценности, интернет сыграл роль в их разрушении». Он отметил, что сейчас в сети доминируют корыстные интересы нескольких корпораций, которые подорвали ценности сети и привели к разрушению и нанесению вреда.

«Будущее зависит от нашей способности реформировать нынешнюю систему и создать новую, которая действительно будет служить интересам человечества», — сказал Бернерс-Ли. По его словам, для достижения этой цели необходимо разрушить интернет-монополии и создать условия, в которых процветает разнообразие вариантов.

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