Создатель Всемирной паутины разочаровался тем, во что она превратилась

Тим Бернерс-Ли, который совместно с Робертом Кайо изобрел Всемирную паутину в 1989 году, сказал, что разочарован нынешним состоянием интернета. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном по случаю 35-летия Всемирной паутины.
По его словам, чрезмерное влияние технологических корпораций, которые используют интернет в своих интересах, противоречит первоначальному замыслу децентрализованной сети.
«В основе всей инфраструктуры лежало намерение обеспечить сотрудничество, способствовать состраданию и творчеству. Это должно было стать инструментом расширения возможностей человечества. Первое десятилетие интернета выполнило это обещание», — объяснил Бернерс-Ли.
По мнению разработчика, «за последнее десятилетие, вместо того чтобы воплощать эти ценности, интернет сыграл роль в их разрушении». Он отметил, что сейчас в сети доминируют корыстные интересы нескольких корпораций, которые подорвали ценности сети и привели к разрушению и нанесению вреда.
«Будущее зависит от нашей способности реформировать нынешнюю систему и создать новую, которая действительно будет служить интересам человечества», — сказал Бернерс-Ли. По его словам, для достижения этой цели необходимо разрушить интернет-монополии и создать условия, в которых процветает разнообразие вариантов.