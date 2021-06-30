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Создатель Всемирной паутины продал ее исходный код за 5,4 млн долларов в виде NTF

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:58

Лондонский ученый, создатель Всемирной паутины (World Wide Web) Тим Бернерс-Ли продал с аукциона часть исходного кода своего изобретения в виде NFT-токена. Лот ушел больше чем за 5,4 млн долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Имя покупателя не раскрывается. Известно, что вместе файлом с исходным кодом он получил документы с инструкцией по использованию технологии, анимированное 30-минутное видео с записью кода, письмо Бернерса-Ли и цифровой плакат с изображением кода и подписью автора.

Торги проходили с 23 по 30 июня, начальная ставка составила 1000 долларов.

Продажа кода на аукционе стала первым случаем, когда Бернерс-Ли напрямую заработал деньги на своем изобретении. Написанный им исходный код не был запатентован, а лаборатория ЦЕРН в Швейцарии, где работал ученый в момент создания технологии, сделала разработку достоянием общественности.

Исходный код WWW был написан на языке программирования Objective-C с использованием конструктора интерфейсов на компьютере NeXT, который был разработан Стивом Джобсом в 1985 году. Он содержит 9555 строк и элементы, с которыми многие из нас знакомы сегодня. Это функции синтаксического анализа и отображения HTML-документов, протокол HTTP и унифицированные идентификаторы ресурсов URI.

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