Mattel создала куклу Барби по образу королевы Камиллы

Британская королева Камилла получила на руки куклу Барби по своему образу. Подарок компания Mattel вручила по случаю Международного женского дня и «в знак признания ее лидерства в движении „Женщины мира“», передает The Sun.
Барби Камиллы одета в такое же королевское синее платье, черное пальто и туфли, а также носит браслет. В этом же наряде на встречу пришла и сама королева. Она в шутку сказала, что у куклы «скинули около 50 лет» от ее настоящего возраста — 76 лет.
Кукла создана в единственном экземпляре и будет храниться у супруги Карла III. «Нас просто позабавило, что королева захотела сыграть Барби», — заявила старший вице-президент Barbie и руководитель отдела кукол Mattel Криста Бергер.
Однако в соцсетях подарок Камилле не оценили, отметила «Горящая изба». По мнению пользователей, она не заслуживает своей куклы из‑за своего прошлого любовницы Карла III, когда тот был женат на Диане. Камилла — «полная противоположность ценностям Барби», поэтому посвятить изделие можно было покойной принцессе.
В 2012 году Mattel представила новую куклу Кена — его образ до деталей повторяет персонажа Райана Гослинга из фильма «Барби». Чуть ранее компания выпустила другую коллекцию кукол, посвященную сериалу «Тед Лассо».