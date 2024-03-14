Mattel создала куклу Барби по образу королевы Камиллы

Барби Камиллы одета в такое же королевское синее платье, черное пальто и туфли, а также носит браслет. В этом же наряде на встречу пришла и сама королева. Она в шутку сказала, что у куклы «скинули около 50 лет» от ее настоящего возраста — 76 лет.