Ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгордом и FKA Twigs выйдет в России в июне

«Я думаю, что Брэндон всегда будет синонимом „Ворона“, и я надеюсь, что он гордится тем, что мы сделали, и тем, как мы вернули историю. Его душа жива в этом фильме», — сказал Сандерс. Главную роль в ремейке исполнил Билл Скарсгорд. Его возлюбленную сыграла певица FKA Twigs.