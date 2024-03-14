Ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгордом и FKA Twigs выйдет в России в июне

Ремейк «Ворона» выйдет в российский прокат 12 июня. Ленту выпустит компания «Вольга».
Сюжет грядущего фильма расскажет о музыканте Эрике Дрейвене, который восстает из мертвых и отправляется мстить после того, как на его невесту совершается жестокое нападение.
Оригинальный фильм с Брэндоном Ли в главной роли был основан на одноименной серии комиксов 1989 года Джеймса О’Барра. Лента получила известность и стала культовой из‑за трагичного инцидента на съемочной площадке, в результате которого погиб Ли.
Режиссером ремейка стал Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»). Он назвал свою работу данью памяти Ли, несмотря на то что это совершенно новая версия фильма 1994 года.
«Я думаю, что Брэндон всегда будет синонимом „Ворона“, и я надеюсь, что он гордится тем, что мы сделали, и тем, как мы вернули историю. Его душа жива в этом фильме», — сказал Сандерс. Главную роль в ремейке исполнил Билл Скарсгорд. Его возлюбленную сыграла певица FKA Twigs.
Ранее режиссер оригинального «Ворона» Алекс Пройас раскритиковал образ Билла Скарсгорда. «У Эрика Дрейвена сегодня нелады с прической. Следующий ребут, спасибо», — прокомментировал постановщик.
Он также отметил, что из центрального персонажа «Ворона», вероятно, пытались сделать плохого парня с помощью тату и оборотней и черепов на его куртке. Однако это вызвало у Пройаса только смех.