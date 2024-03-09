В Китае самолет не мог вылететь четыре часа из‑за пассажира, бросившего в турбину монетки на удачу

Сегодня в 13:51
Фото: Tianlei Wu/Unsplash.com

В Китае пассажира сняли с авиарейса за то, что он бросал монеты в турбину самолета. Вылет пришлось задержать более чем на четыре часа, пишет CNN со ссылкой на государственные медиа.

Рейс CZ8805 авиакомпании China Southern Airlines первоначально должен был вылететь из города Санья в Пекин около 10 часов утра 6 марта, но поднялся в небо только в 14:16 по местному времени.

На видео, появившемся в СМИ, стюардесса допрашивает пассажира, предположительно, бросавшего монеты. Она спрашивает, сколько мелочи попало в двигатель. Мужчина отвечает, что бросил от трех до пяти юаней. Его личность не раскрывается. Позже его вывели из салона и задержали полицейские аэропорта.

«Технический персонал самолета провел комплексную проверку безопасности и установил, что перед взлетом проблем с безопасностью не было», — сказали журналистам в службе поддержки клиентов авиакомпании. Там также не смогли сказать, сколько монет извлекли из двигателя.

Позднее China Southern Airlines разместила на своем официальном аккаунте в Weibo пост о «нецивилизованном поведении» пассажиров. Однако авиакомпания не стала напрямую затрагивать инцидент в своем сообщении.

«Бросание монет в самолет представляет собой угрозу авиационной безопасности и повлечет за собой различные меры наказания», — написали представители авиакомпании.

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