В Китае самолет не мог вылететь четыре часа из‑за пассажира, бросившего в турбину монетки на удачу

На видео, появившемся в СМИ, стюардесса допрашивает пассажира, предположительно, бросавшего монеты. Она спрашивает, сколько мелочи попало в двигатель. Мужчина отвечает, что бросил от трех до пяти юаней. Его личность не раскрывается. Позже его вывели из салона и задержали полицейские аэропорта.