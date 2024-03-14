Звезда «Медведя» Айо Эдебири снимет один из эпизодов третьего сезона

Ранее пользователи соцсетей и съемочная группа гадали над жанром сериала, который сложно однозначно определить. Так, на награды «Медведь» номинировался в категории комедий, но зрители полагают, что это все же драма. Исполнитель главной роли Джереми Аллен Уайт уверен, что сериал комедийный, а Эдебири точного ответа дать не смогла: «Медведя» можно назвать семейной драмой, комедией о работе и исследованием травм и восстановления от них.