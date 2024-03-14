Звезда «Медведя» Айо Эдебири снимет один из эпизодов третьего сезона

Актриса и сценаристка Айо Эдебири срежиссирует один из эпизодов третьего сезона «Медведя», выяснилось из ее интервью для Vogue. Подробностей она не раскрыла, потому что не любит говорить о том, в чем еще не уверена на сто процентов.
Для автора сценария «Чем мы заняты в тени» работа над серией будет режиссерским дебютом. Съемки продолжения «Медведя» уже идут.
В 2023 году у Эдебири прибавилось проектов. В частности, она получила одну из главных ролей в анимационном сериале «Большой рот» от Netflix.
«Медведь» получил престижные награды на «Золотом глобусе», Critics Choice Awards, «Эмми» и Гильдии актеров США.
Ранее пользователи соцсетей и съемочная группа гадали над жанром сериала, который сложно однозначно определить. Так, на награды «Медведь» номинировался в категории комедий, но зрители полагают, что это все же драма. Исполнитель главной роли Джереми Аллен Уайт уверен, что сериал комедийный, а Эдебири точного ответа дать не смогла: «Медведя» можно назвать семейной драмой, комедией о работе и исследованием травм и восстановления от них.
«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата.