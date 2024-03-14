РБК: платная политическая реклама на ТВ оказалась маловостребованной

Платная политическая реклама на телевидении оказалась маловостребованной в ходе предвыборной гонки, поделились с РБК два источника на медиарынке. ЛДПР и КПРФ используют только бесплатные слоты для продвижения, положенные по закону.
К платной рекламе на ТВ прибегла партия «Новые люди», которая отметила видимую эффективность: «За последний месяц узнаваемость нашего кандидата в президенты и рейтинг партии значительно выросли». Вдобавок она использовала наружную рекламу на билбордах, чем также занимались ЛДПР и КПРФ.
Собеседник из Mediascope заявил, что активнее всего реклама по ТВ используется кандидатом Владиславом Даванковым от «Новых людей». Политический советник Сергей Маркелов в разговоре с изданием посчитал самым активным в рекламе Владимира Путина, к чьей кампании добавляются сигналы ЦИК: в рекламах обоих используется та же стилистика и похожий слоган.
Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта. В начале февраля ЦИК показала избирательный бюллетень, в котором будут четыре кандидата — Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).