РБК: платная политическая реклама на ТВ оказалась маловостребованной

Собеседник из Mediascope заявил, что активнее всего реклама по ТВ используется кандидатом Владиславом Даванковым от «Новых людей». Политический советник Сергей Маркелов в разговоре с изданием посчитал самым активным в рекламе Владимира Путина, к чьей кампании добавляются сигналы ЦИК: в рекламах обоих используется та же стилистика и похожий слоган.