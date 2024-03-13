Автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий уехал из России после ареста

Автор блога «Заметки детского врача», педиатр Сергей Бутрий уехал из России после освобождения из‑под ареста, где он провел десять суток по административному делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом он написал в своем блоге.
Бутрий рассказал, что в процессе отбывания наказания ему «недвусмысленно намекнули, что этим все не ограничится». Поэтому врач вместе с женой и сыном решили покинуть страну.
По словам Бутрия, семья улетела «с минимумом вещей». Куда именно направился педиатр и его близкие, неизвестно.
«Сейчас я обустраиваюсь, в ближайшее время планирую открыть дистанционные консультации, начать очные консультации в городе, в котором мы остановимся, а также заняться давно откладываемыми обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей», — поделился Бутрий.
Он поблагодарил подписчиков за поддержку. «Я расстроган и благодарен», — добавил медик.
29 февраля Хамовнический районный суд Москвы арестовал Сергея Бутрия на десять суток по делу о возбудении ненависти или вражды. Поводом для возбуждения административного дела против врача стало его интервью Катерине Гордеевой*.
* Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов