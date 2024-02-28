Автора «Заметок детского врача» Сергея Бутрия арестовали по делу о возбуждении ненависти

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия. Об этом стало известно из базы столичных судов.
Бутрия признали виновным по административному делу о возбуждении ненависти или вражды. Блогер подал апелляционную жалобу, однако ее отклонили. Поводом для преследования Бутрия стало интервью врача Катерине Гордеевой*.
Суд усмотрел в словах Бутрия «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».
Бутрий, как указал суд, выразил «отношение к ценностям российского общества» с помощью «стилистического приема аллюзия» в цитате «хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу» из песни «Страна дождей» Noize MC*. Эти слова, согласно заключению суда, представляют врачей «как жертв социального насилия».
Сергей Бутрий — врач-педиатр из московской Детской клиники доказательной медицины, занимающийся просветительской деятельностью. В своем блоге он рассказывает о детских болезнях и методах их профилактики. На его паблик в соцсети «ВКонтакте» подписаны почти 230 тыс. человек.
Его интервью с Катериной Гордеевой* вышло в марте 2023 года. В нем Бутрий рассказал о своей работе, воспитании детей, влиянии ухода западных фармкомпаний на российских пациентов и своей антивоенной позиции.
*Катерина Гордеева и Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) признаны Минюстом РФ иностранными агентами