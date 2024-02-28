Автора «Заметок детского врача» Сергея Бутрия арестовали по делу о возбуждении ненависти

Сергей Бутрий — врач-педиатр из московской Детской клиники доказательной медицины, занимающийся просветительской деятельностью. В своем блоге он рассказывает о детских болезнях и методах их профилактики. На его паблик в соцсети «ВКонтакте» подписаны почти 230 тыс. человек.