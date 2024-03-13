Louis Vuitton подвергся критике после того, как платье Эммы Стоун порвалось на церемонии «Оскар»

Модный дом Louis Vuitton подвергся критике в соцсетях после того, как платье бренда порвалось на актрисе Эмме Стоун прямо во время церемонии вручения премии «Оскар». Об этом написал Page Six.
Поклонники Стоун обвинили создателей платья в некачественной работе. «Может ли бренд, создающий платье для оскароносной актрисы, который не выдерживает и двух часов, рассматриваться как высокая мода?» — спросили они.
«Кого‑то в LV уволили. Позор»
«Кастомизированное и сломанное»
«Эмме нужно разорвать контракт с Louis Vuitton. Не думаю, что они когда‑либо хорошо ее одевали»
«Это порванное платье заставляет о многом задуматься, о его качестве»
«Как жаль Эмму, пережить такой дискомфорт в незабываемый для нее момент. И у этого бренда такой большой опыт в производстве застежек (молний) для сумок и чемоданов, переходите на двойные с этим платьем»
Комментаторы заявили, что одежда модного дома «должна быть более качественной», и советовали бренду не хвалиться в соцсетях платьем, которое не пережило одного вечера.
Они отметили, что бренд буквально испортил для Стоун один из самых радостных моментов в ее карьере. Актриса при этом, как посчитали подписчики, выглядела прекрасно и справилась с ситуацией замечательно.
Стоун начала свою речь на церемонии с заявления, что у нее порвалось платье. «Думаю, это случилось во время „I’m just Ken“, я в этом уверена», — добавила она. «Не смотрите на заднюю часть моего платья», — попросила артистка, покидая сцену.
Позднее Стоун призналась, что повредила платье, когда танцевала во время выступления Райана Гослинга. «Это стоило того, чтобы порвать платье», — заявила она.