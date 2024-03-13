Николас Кейдж опроверг продолжение «Сокровища нации»

«Ну вот опять! Вы сами задаете эти вопросы, а затем выходят разные публикации и затмевают собой остальные темы. Нет, никакого третьего фильма не будет. Если вы хотите найти сокровища, то не ищите их в Disney, понятно? Там их нет», — заявил актер.