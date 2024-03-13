Николас Кейдж опроверг продолжение «Сокровища нации»

Николас Кейдж опроверг работу над продолжением «Сокровища нации». Об этом он сказал в интервью Screen Rant.
«Ну вот опять! Вы сами задаете эти вопросы, а затем выходят разные публикации и затмевают собой остальные темы. Нет, никакого третьего фильма не будет. Если вы хотите найти сокровища, то не ищите их в Disney, понятно? Там их нет», — заявил актер.
В 2022 году Disney выпустила сериал «Сокровище нации: На краю истории», который стал продолжением одноименной кинофраншизы. По сюжету юная героиня Джесс отправляется в приключение всей жизни, чтобы раскрыть правду о прошлом своей семьи и спасти потерянное панамериканское сокровище.
Однако весной 2023-го стало известно, что проект решили закрыть после первого сезона. Причина не называлась, но примерно в то же время стриминг закрыл такие сериалы, как «Большая шишка», «Могучие утята: Новые правила», «Тайное общество мистера Бенедикта», «Дневник будущей женщины-президента» и «Тернер и Хуч».
Премьера первого фильма «Сокровище нации» состоялась в 2004 году. По сюжету доктор философии Бенджамин Франклин Гейтс и его новые знакомые похищают Декларацию независимости США в поисках затерянного сокровища.