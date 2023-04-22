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Сериал «Сокровище нации: На краю истории» отменили после первого сезона

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:52

Disney+ решил отменить сериал «Сокровище нации: На краю истории» после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

Сериал является продолжением кинофраншизы «Сокровища нации». По сюжету юная героиня Джесс отправляется в приключение всей жизни, чтобы раскрыть правду о прошлом своей семьи и спасти потерянное панамеринское сокровище.

В актерский состав также вошли Лизетт Алексис, Линдон Смит, Брида Вул, Джозеф Д.Райтман, Армандо Риеско, Томми Савас, Дастин Инграм и Джастин Барта, который исполнял одну из ролей в двух оригинальных фильмах.

В качестве режиссера выступила Мира Наир («Королева из Катве»), а продюсеров — Джоан Каннингэм («Люцифер») и Джон-Пол Никель («Хранилище 13»).

Ранее Disney+ закрыл такие сериалы, как «Большая шишка», «Могучие утята: Новые правила», «Тайное общество мистера Бенедикта», «Дневник будущей женщины-президента» и «Тёрнер и Хуч».

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Линдон СмитАрмандо РиескоДастин Инграм
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