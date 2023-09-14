Иван Ургант сыграл в режиссерском дебюте Николая Солодникова

Телеведущий Иван Ургант сыграл одну из главных ролей в художественном фильме, ставшем режиссерским дебютом автора программ «Ещенепознер» и «Солодников» Николая Солодникова. Об этом сообщает журнал «Сеанс».
Название и сюжет фильма не раскрываются. Съемки проходили в Новгородской области и Петербурге. Предполагаемая дата релиза будет объявлена позднее.
Производством картины также занимался Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».
Недавно Ургант выкладывал в инстаграме* фотографию из Петербурга.
4 сентября стало известно, что Альфа-банк сменил амбассадора Урганта на рэпера Басту. Телеведущий был героем прошлых ТВ-роликов и кампаний с 2020 года, заменив Владимира Познера.
«Вечерний Ургант» не выходит на Первом канале с начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года.
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