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Иван Ургант сыграл в режиссерском дебюте Николая Солодникова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55

Телеведущий Иван Ургант сыграл одну из главных ролей в художественном фильме, ставшем режиссерским дебютом автора программ «Ещенепознер» и «Солодников» Николая Солодникова. Об этом сообщает журнал «Сеанс».

Название и сюжет фильма не раскрываются. Съемки проходили в Новгородской области и Петербурге. Предполагаемая дата релиза будет объявлена позднее.

Производством картины также занимался Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Недавно Ургант выкладывал в инстаграме* фотографию из Петербурга.

4 сентября стало известно, что Альфа-банк сменил амбассадора Урганта на рэпера Басту. Телеведущий был героем прошлых ТВ-роликов и кампаний с 2020 года, заменив Владимира Познера.

«Вечерний Ургант» не выходит на Первом канале с начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РA экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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