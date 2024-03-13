На Михаила Зыгаря* завели уголовное дело за фейки об армии РФ

Телеграм-канал «База» пишет, что дело возбудили 12 марта 2024-го в следственном управлении по ЮАО города Москвы. Поводом для уголовного преследования стал пост, опубликованный на личной странице Зыгаря во «ВКонтакте» 27 июня 2022 года, о событиях в Буче. Журналисту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.