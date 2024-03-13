На Михаила Зыгаря* завели уголовное дело за фейки об армии РФ

Против журналиста и писателя Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело по статье за фейки о российских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Телеграм-канал «База» пишет, что дело возбудили 12 марта 2024-го в следственном управлении по ЮАО города Москвы. Поводом для уголовного преследования стал пост, опубликованный на личной странице Зыгаря во «ВКонтакте» 27 июня 2022 года, о событиях в Буче. Журналисту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Зыгаря, который оспорил решение Минюста о включении его в реестр иноагентов.
Автор книги «Вся кремлевская рать» попал в список в октябре 2022 года вместе с продюсером Александром Роднянским*, журналистами Александром Плющевым* и Татьяной Фельгенгауэр* , а также бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.
* Михаил Зыгарь, Александр Роднянский, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр и Илья Пономарев внесены Минюстом в реестр иноагентов.