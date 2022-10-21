Минюст признал иноагентами Александра Роднянского, Михаила Зыгаря и Татьяну Фельгенгауэр

Сегодня в 21:29

Минюст внес список физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского, журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, а также бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева. Обновленная версия перечня доступна на сайте министерства.

Статус физлиц-иноагентов также получили глава российского «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов, экс-координатор чувашского штаба Навального Семен Кочкин, башкирский активист Руслан Габбасов и вдова покойного бизнесмена Дмитрия Босова под именем Катерина Босов.

В реестр СМИ-иноагентов попал журналист Михаил Зыгарь.

На прошлой неделе в иноагентские списки Минюста попали кинокритик Антон Долин, главред «Дождя»** Тихон Дзядк, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, блогер Дмитрий Низовцева и пять журналистов: Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.

*Штабы Алексея Навального включены в России в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

**«Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих фунцкию иностранного агента.