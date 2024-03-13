Дмитрия Губерниева выселили из жилья после критики руководства Федерации лыжных гонок

Российского комментатора Дмитрия Губерниева выселили из домика, где он должен был жить во время Чемпионата России по лыжным гонкам, после критики в адрес Елены Вяльбе — президента Федерации лыжных гонок. Об этом Губерниев рассказал в своем телеграм-канале.
По словам журналиста, «добрые люди из ФЛГР запретили» ему остановиться на территории стадиона в Малиновке. «Нарушили договоренности и выселили на улицу», — пожаловался Губерниев.
Комментатор позднее пояснил, что о случившемся он узнал от коллег. «Мне сказали, что бронь аннулирована, и сказали это логисты „Матч ТВ“», — отметил он. В Федерации ситуацию прокомментировать отказались.
Губерниев поироинизировал, что теперь «разобьет палатку в стартовом городку и будет там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ». Затем журналист рассказал, что, помимо палатки, у него появились еще два варианта жилья.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова предложила комментатору пожить в домике, который она делит с лыжницей Анастасией Фалеевой. «Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских!» — написала в соцсетях девушка.
«Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости», — добавила спортсменка. Губерниев на условия лыжниц согласился. «Только носить буду вас! На руках! Ну и лыжи тоже», — пообещал он.
Журналист также заявил, что ему оказались готовы помочь и в мужской лыжной сборной. «Свободные диван мне нашел Сережа Устюгов. <…> Как видите, у меня уже три варианта: палатка, Фалеева со Степановой и Устюгов. Я не пропаду», — сообщил Губерниев.
Дмитрий Губерниев поссорился с руководством Федерации по лыжным гонкам после инцидента на спартакиаде в Сочи, где случился массовый завал лыжниц. 17 спортсменкам потребовалась госпитализация. Губерниев обвинил в случившемся организаторов соревнований. Президент ФЛРГ Елена Вяльбе назвала причиной произошедшего «очень низкий» уровень спортсменок.