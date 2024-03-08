«С самого утра был сильный туман. Ребята понимали, что будут серьезные падения. Девочки стартанули и на первом же спуске все упали. Не от неопытности, а чисто из‑за того, что ты не видишь, куда едешь. Лично мой товарищ помогал спортсменке с открытым переломом руки. И таких травм куча, кто‑то с пробитой головой и сломанной шеей и ушибами», — рассказал телеграм-каналу один из спортсменов.