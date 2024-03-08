На спартакиаде в Сочи во время гонки произошел массовый завал лыжниц. У двух девушек открытые переломы, у трех — черепно-мозговые травмы, сообщил журналист Дмитрий Губерниев.
Лыжный старт проходил во время сильной метели, видимость была очень плохой. Спортсменки упали на скоростном участке — во время спуска с горки. Многим потребовалась помощь врачей.
Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц, не менее девяти госпитализированы. Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку, сообщает источник РИА «Новости». Мужской масс-старт, который должен был пройти 8 марта, отменен.
По предварительной информации, перед началом гонки прошел ратрак, из‑за чего поверхность покрылась ледяной крошкой и образовалась каша.
«У нас один из тренеров пришел, у него жилетка была в крови. Он просто пришел с огромной пачкой лыж, палок поломанных, гонку отменили», — рассказал «Подъему» один из участников соревнований.
Пострадавшая лыжница Дарья Ермакова отметила, что еще до начала старта говорила о плохой погоде. На несоответствующую подготовку трасс обращали внимание и другие спортсмены, пишет «Осторожно, новости».
«С самого утра был сильный туман. Ребята понимали, что будут серьезные падения. Девочки стартанули и на первом же спуске все упали. Не от неопытности, а чисто из‑за того, что ты не видишь, куда едешь. Лично мой товарищ помогал спортсменке с открытым переломом руки. И таких травм куча, кто‑то с пробитой головой и сломанной шеей и ушибами», — рассказал телеграм-каналу один из спортсменов.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обвинила в завале самих лыжниц, раскритиковав их уровень. «Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — прокомментировала она ситуацию изданию «Спорт Экспресс».