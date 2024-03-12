На политика Леонида Волкова* напали с молотком в Вильнюсе

На российского политика Леонида Волкова* напали в Вильнюсе. Об этом сообщила в соцсети X писательница Кира Ярмыш*, известная как пресс-секретарь умершего оппозиционера Алексея Навального.
По словам Ярмыш*, на Волкова* напали возле его дома. Неизвестный разбил окно в машине политика и распылил ему в глаза слезоточивый газ. После этого агрессор стал бить Волкова* молотком.
«Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая», — рассказала Ярмыш*. Жена Волкова* Анна Бирюкова* опубликовала фото с травмами, которые получил ее супруг. На них видно, что Волкову* разбили ногу и повредили голову.
Леонид Волков известен как депутат Екатеринбургской городской Думы с 2009 по 2013 год. Он руководил предвыборным штабом Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году, выступал сооснователем партии «Народный альянс», в прошлом был председателем Фонда по борьбе с коррупцией**.
*Леонид Волков, Кира Ярмыш и Анна Бирюкова внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Организация признана экстремистской и нежелательной в России, ее деятельность на территории страны запрещена.