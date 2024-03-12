На политика Леонида Волкова* напали с молотком в Вильнюсе

Леонид Волков известен как депутат Екатеринбургской городской Думы с 2009 по 2013 год. Он руководил предвыборным штабом Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году, выступал сооснователем партии «Народный альянс», в прошлом был председателем Фонда по борьбе с коррупцией**.



*Леонид Волков, Кира Ярмыш и Анна Бирюкова внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов