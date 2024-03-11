В Алтайском крае мужчина поскользнулся в подъезде и отсудил 150 тыс. рублей

Ранее поскользнувшийся на ступеньках жилого дома фельдшер из Вологды отсудил у управляющей компании и подрядчика 100 тыс. рублей. Инцидент произошел еще в 2021 году. Мужчина поскользнулся на ступеньках лестницы жилого дома и упал, когда возвращался с вызова. В результате его здоровью был нанесен вред средней тяжести.