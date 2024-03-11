В Алтайском крае мужчина поскользнулся в подъезде и отсудил 150 тыс. рублей

В Алтайском крае мужчина отсудил 150 тыс. рублей за падение в подъезде дома. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Мужчина поскользнулся на плитке в коридоре подъезда, упал на бетонную площадку перед входом и получил травму руки.
После случившегося он решил взыскать с обслуживающей дом управляющей компании компенсацию морального вреда. Суд установил, что УК ненадлежащим образом оказывала услуги по содержанию дома, так как напольное покрытие было частично разрушено.
Ранее поскользнувшийся на ступеньках жилого дома фельдшер из Вологды отсудил у управляющей компании и подрядчика 100 тыс. рублей. Инцидент произошел еще в 2021 году. Мужчина поскользнулся на ступеньках лестницы жилого дома и упал, когда возвращался с вызова. В результате его здоровью был нанесен вред средней тяжести.