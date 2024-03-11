Airbnb запретил устанавливать камеры видеонаблюдения в помещениях по всему миру

Airbnb официально запретил использовать камеры видеонаблюдения и звукозаписывающие устройства в сдаваемых помещениях. Об этом говорится на сайте сервиса по краткосрочной аренде жилья.
До сих пор камеры в помещениях были разрешены, если хозяева указывали их наличие в своих объявлениях. Теперь Airbnb после консультаций с «гостями, хозяевами и экспертами по вопросам конфиденциальности» решил полностью их запретить.
В сообщении говорится, что у хозяев есть время до 30 апреля, чтобы убрать все камеры из коридоров, общих комнат и других внутренних помещений. После этой даты нарушение правил может привести к удалению объявления или всего аккаунта хозяина.
Наружные камеры можно будет использовать. Однако придется указать их расположение. Также можно ставить в жилье приборы мониторинга шума, если они находятся в общем помещении и жильцы о них предупреждены.