Airbnb запретил устанавливать камеры видеонаблюдения в помещениях по всему миру

Сегодня в 17:40
Фото: Andrea Davis/Unsplash

Airbnb официально запретил использовать камеры видеонаблюдения и звукозаписывающие устройства в сдаваемых помещениях. Об этом говорится на сайте сервиса по краткосрочной аренде жилья.

До сих пор камеры в помещениях были разрешены, если хозяева указывали их наличие в своих объявлениях. Теперь Airbnb после консультаций с «гостями, хозяевами и экспертами по вопросам конфиденциальности» решил полностью их запретить.

В сообщении говорится, что у хозяев есть время до 30 апреля, чтобы убрать все камеры из коридоров, общих комнат и других внутренних помещений. После этой даты нарушение правил может привести к удалению объявления или всего аккаунта хозяина.

Наружные камеры можно будет использовать. Однако придется указать их расположение. Также можно ставить в жилье приборы мониторинга шума, если они находятся в общем помещении и жильцы о них предупреждены.

Подробности по теме
В США хозяин дома уже полтора года не может выселить женщину, которой сдал жилье на Airbnb
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+