В США хозяин дома уже полтора года не может выселить женщину, которой сдал жилье на AirBnb

Житель Лос-Анджелеса Cаша Йованович уже около полутора лет не может выселить из своего дома женщину, которой он сдал жилье через платформу AirBnb в 2021 году. Об этом рассказал Independent.
Элизабет Хиршхорн арендовала гостевой домик Йовановича на полгода. Она должна была провести в доме 187 ночей и заплатить хозяину 20793 доллара. Поначалу отношения арендодателя и его гостьи складывались хорошо, они мило беседовали и пили вместе чай.
Однако вскоре ситуация стала усложняться. Йованович обнаружил, что за время проживания Хиршхорн в доме появилась плесень, а раковина начала подтекать. Чтобы починить раковину и остановить распространение плесени, мужчина предложил арендаторше переехать на несколько дней в отель.
Йованович был готов оплатить жилье для Элизабет, он предложил ей 1000 долларов на проживание в любой гостинице по ее выбору. Однако Хиршхорн отказалась съехать, составшись на инвалидность и высокий риск развития осложнений COVID-19.
Женщина заявила, что «не чувствует себя в безопасности» в отеле, и предоставила справку от врача 2011 года, в которой указывалось на особую чувствительность Хиршхорн к химическим веществам. Тогда Йованович предложил гостье пожить недолго в его собственном доме.
Это предложение Элизабет посчитала «неуместным». Йованович не стал спорить с Хиршхорн и дождался даты окончания ее пребывания. Более того, мужчина разрешил гостье продлить срок аренды жилья на месяц, чтобы она успела подыскать новый дом. Однако спустя месяц Хиршхорн вновь отказалась покинуть жилье.
«Я не могу уехать 12 апреля, так как у меня нет пплана переезда и финансирования, это было бы небезопасно. Если вы хотите обсудить что‑нибудь, я готова это сделать», — написала она Йовановичу.
Тот попытался обратиться за помощью в AirBnb, однако представители компании отказались вмешиваться в конфликт. Платформа не помогла Йовановичу до сих пор, хотя Хиршхорн живет в его доме уже более 540 дней и не платит за аренду.
Когда Йованович подал на женщину в суд в попытках добиться ее выселения, Хиршхорн обратилась с встречным иском. Элизабет утвержает, что арендодатель пытался «преследовать и пугать ее» — и именно поэтому затеял ремонт и настаивал на ее переезде в его дом.
Городские власти также не помогли мужчине: в жилищном департаменте заявили, что Йовановичу пришлось отозвать свои уведомления о выселении в адрес Хишхорн, поскольку гостевой домик не соответствовал правилам строительной безопасности.
Чтобы исправить это, здание необходимо обновить, что Хиршхорн отказалась впустить хозяина домика внутрь для проведения нужных работ. По словам Йовановича, Хиршхорн — «арендатор из ада», которая не испытывает «никакого смущения или ответственности» за свои действия.
Более того, женщина требует выплату в 100 тыс. долларов за свой отъезд. Она утверждает, что Йованович нарушил закон, пытаясь заработать деньги на аренде нелегального помещения.