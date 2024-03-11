В Москве выберут самую красивую новую станцию метро

Сегодня в 15:30
Фото: Ekaterina Soloviova/Flickr

В Москве на портале «Активный гражданин» началось голосование за лучшую станцию метро, построенную за последние пять лет. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Метро стремительно растет: с 2011 года в столице открылись 83 станции», — написал он. Собянин также подчеркнул, что каждая станция выполнена в уникальном дизайне.

«Например, оформление „Нагатинского Затона“ связано с Москвой-рекой, „Аэропорта Внуково“ — с гражданской авиацией, „Сокольников“ БКЛ — с историей столичного метростроения», — добавил мэр.

На момент написания заметки в голосовании приняли участие более 35 тыс. человек. Всего в нем четыре вопроса, в каждом из которых представлены открытые в 2023, 2021, 2020 и 2019 годах станции метро.

Ранее в метро Москвы рассказали о самых необычных вещах, забытых пассажирами на БКЛ. Пассажиры теряли барабанную установку, гитару, аквариум, а также головные уборы, перчатки и варежки, солнечные очки и зонтики.

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