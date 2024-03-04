В метро Москвы рассказали о самых необычных вещах, забытых пассажирами на БКЛ

Вещи хранятся на складах забытых вещей, которые расположены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». Через полгода их утилизируют. Если кто‑то теряет в метро деньги, их начисляют на расчетный счет Московского метрополитена, а через полгода, если владелец не объявляется, признают доходом метрополитена.