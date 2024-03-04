В метро Москвы рассказали о самых необычных вещах, забытых пассажирами на БКЛ

За год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры оставили в вагонах более 3500 вещей, передает РИА «Новости». Сотрудники подземки находили скрипку и посох Деда Мороза.
Пассажиры теряли на БКЛ барабанную установку, гитару, аквариум, а также головные уборы, перчатки и варежки, солнечные очки и зонтики. Чтобы их забрать, нужно позвонить в контакт-центр по номеру 3210 или оставить заявку через приложение «Метро Москвы».
Вещи хранятся на складах забытых вещей, которые расположены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». Через полгода их утилизируют. Если кто‑то теряет в метро деньги, их начисляют на расчетный счет Московского метрополитена, а через полгода, если владелец не объявляется, признают доходом метрополитена.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов попросил пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене.
За половину 2022 года петербургское метро отчиталось о найденных блендере, лопате, роботе-пылесосе и офисном кресле.