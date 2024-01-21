В сети засомневались в выборе актеров на роли Евгения Онегина и Татьяны Лариной из‑за их возрастов

Писатель описывал Онегина как молодого богатого аристократа, который модно одевается и следит за внешностью, проводя перед зеркалом по несколько часов, а также занимается бездельем, расхаживая по разным балам и светским вечерам. Онегин версии Добронравова не кажется юным, а в его взгляде читается опыт жизни, чего с трудом можно было найти у книжного персонажа.