В сети засомневались в выборе актеров на роли Евгения Онегина и Татьяны Лариной из‑за их возрастов

После выхода трейлера экранизации романа «Евгений Онегин» в сети принялись обсуждать актеров, которые сыграют главных персонажей — самого Онегина и Татьяну Ларину. Пользователей смутил возраст исполнителей, который, по их мнению, слишком разителен с годами книжных героев.
Евгения Онегина в фильме Сарика Андреасяна сыграл Виктор Добронравов, которому в 2023 году исполнилось 40 лет, а Татьяну — 30-летняя Лиза Моряк. Автор романа Александр Пушкин дал своим персонажам 25-летний и 17-летний возрасты соответственно.
Писатель описывал Онегина как молодого богатого аристократа, который модно одевается и следит за внешностью, проводя перед зеркалом по несколько часов, а также занимается бездельем, расхаживая по разным балам и светским вечерам. Онегин версии Добронравова не кажется юным, а в его взгляде читается опыт жизни, чего с трудом можно было найти у книжного персонажа.
17-летняя Татьяна Ларина обладает «бледным цветом и видом унылым». Неоднократно Пушкин подчеркивает ее «милую простоту» и называет ее печальной, молчаливой, «дикой», боязливой, неласковой, задумчивой и жаждущей любви девушкой. Героиня в версии Моряк кажется уже взрослой девушкой старше 20 лет.
«По сюжету „Онегина“ у Татьяны была первая в жизни влюбленность, а судя по взгляду этих двоих, они пережили пять разводов, три дележки имущества, десять совместных походов к психологу и миллион вопросов „Кому же достанутся дети. Судя по лицу Онегина, у него отжали все имущество, забрали детей и выгнали на мороз (все правильно)“», — написала @Skald_mann под постером фильма.
В комментариях под трейлером также посетовали, что создатели упустили «потенциал показать действительно красивую картину с молодыми красивыми актерами». При этом комментаторы и пользователи твиттера отметили, что против самих актеров — Добронравова и Моряк — они ничего не имеют, а скорее протестуют против кастинг-директоров.
Премьера «Онегина» в кинотеатрах состоится 7 марта.