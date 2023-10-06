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Имя издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* пропало с сайта издания после его интервью Дудю*

Виктория Шанина
Сегодня в 14:34

Из раздела «Редакция» на сайте «Медиазоны»* исчезло упоминание основателя издания Петра Верзилова*. Внимание на это обратил телеграм-канал SVTV News.

Благодаря порталу Web Archive телеграм-канал выяснил, что в последний раз имя Верзилова значилось на сайте «Медиазоны» 16 сентября. Тогда он шел сразу после главного редактора с подписью «издатель».

SVTV News связывает изменения на сайте с заявлением Верзилова в интервью Юрию Дудю*, которое вышло 5 октября. Он сказал, что «уже давно» дал присягу ВСУ и воюет за армию Украины.

«Медиазона» высказывание своего основателя пока никак не комментировала.

* «Медиазона», Петр Верзилов и Юрий Дудь внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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Петр ВерзиловЮрий Дудь
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