В сети обратили внимание на платье Эмили Блант с имитацией трусов на «Оскаре»

Сегодня в 12:48
Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Пользователи обратили внимание на платье, в котором на церемонию вручения «Оскара» пришла актриса «Оппенгеймера» Эмили Блант. Стилист рассказала Vanity Fair, почему решила надеть на актрису наряд с имитацией трусов из кристаллов.

«Почему Эмили Блант надела платье, похожее на жилет, заправленный в брифы? Я теперь не могу это развидеть», — написала пользовательница @JanLovesLentils. Кому‑то показалось, что на актрисе «надето мужское нижнее белье».

Стилист Джессика Пастер назвала украшение на платье «маленьким нижним бельем». По ее словам, дизайнерский дом даже назвал наряд «Эмили», чтобы отметить появление актрисы в нем.

«Мы с Эмили уже много лет [работаем вместе], мы можем поиграться модой. Знала ли я, что люди будут говорить о платье? Разумеется. Волнует ли меня, что скажут другие? Точно нет. Я думаю, людям, которые знают моду, любят моду, любят интересные вещи, оно понравится, и я знаю, что людям, которым нравятся очень классические вещи, оно не понравится», — сказала Пастер.

Некоторые заметили сходство платьев Блант и Флоренс Пью, которая тоже появилась в «Оппенгеймере», и предположили, что наряды каким‑то образом отсылают к фильму, но Пастер это опровергла. Блант, по ее словам, наряд понравился.

Американская киноакадемия признала «Оппенгеймер» Кристофера Нолана лучшим фильмом прошлого года. Блант сыграла роль жены ученого Роберта Оппегеймера.

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