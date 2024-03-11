В сети обратили внимание на платье Эмили Блант с имитацией трусов на «Оскаре»

«Мы с Эмили уже много лет [работаем вместе], мы можем поиграться модой. Знала ли я, что люди будут говорить о платье? Разумеется. Волнует ли меня, что скажут другие? Точно нет. Я думаю, людям, которые знают моду, любят моду, любят интересные вещи, оно понравится, и я знаю, что людям, которым нравятся очень классические вещи, оно не понравится», — сказала Пастер.