Более 60% россиян выступили за отмену ЕГЭ

Почти две трети россиян (63%) отрицательно относятся к Единому государственному экзамену и выступают за его отмену. Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob.ru.
По результатам исследования, больше всего противников ЕГЭ среди людей в возрасте от 45 лет (73%). Каждый шестой россиянин (17%) положительно высказался об экзамене, а среди людей до 34 лет — почти каждый четвертый (23%).
Каждый пятый респондент (20%) заявил, что вопрос ЕГЭ его не интересует, уточняет интернет-портал.
Исследование провели с 27 февраля по 6 марта 2024 года. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны в возрасте от 18 лет в 373 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.
В мае 2023-го глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не планирует пересматривать формат ЕГЭ в ближайшие 10 лет. Он добавил, что к 2030 году экзамен могут дополнить данными, собранными и проанализированными с помощью искусственного интеллекта.