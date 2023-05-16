Рособрнадзор: в ближайшие 10 лет ЕГЭ, скорее всего, не отменят

Рособрнадзор не планирует пересматривать формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие 10 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Анзора Музаева в ходе горячей линии по проведению государственной итоговой аттестации.
«Пока я не вижу перспективы, что форма [ЕГЭ] как экзамена нами будет вообще отменена в ближайшие десять лет точно», — сказал Музаев.
И хотя кардинальных изменений не планируется, к 2030 году экзамен могут дополнить данными, собранными и проанализированными с помощью искусственного интеллекта, отмечает глава Рособрнадзора. О каких именно данных идет речь, он не уточнил.
«Серьезно анализировать сможет не только человек, не только высшее учебное заведение, но и искусственный интеллект по тем электронным следам, которые за каждым из нас», — добавил Музаев.
Он также сказал, что во внимание по-прежнему будут приниматься индивидуальные достижения учеников: «Тот массив информации с 1-го по 11-й класс, тот массив достижений, который у нас есть, не только по стандартным оценкам, но и по участиям в олимпиадах, конкурсах. Возможно, мы получим полный портрет выпускника».