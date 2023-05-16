Рособрнадзор: в ближайшие 10 лет ЕГЭ, скорее всего, не отменят

Он также сказал, что во внимание по-прежнему будут приниматься индивидуальные достижения учеников: «Тот массив информации с 1-го по 11-й класс, тот массив достижений, который у нас есть, не только по стандартным оценкам, но и по участиям в олимпиадах, конкурсах. Возможно, мы получим полный портрет выпускника».