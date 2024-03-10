Сборы «Кунг-фу панды-4» перевалили за 80 млн долларов. Мульт сдвинул «Дюну-2» с первой строчки в США

Сегодня в 20:22
Кадр: «Кунг-фу панда-3»/20th Century

Мультфильм «Кунг-фу панда-4» стартовал в американском прокате с хорошим результатом — 58 млн долларов, а во всем мире собрал 80 млн. Лента показала лучший старт после первой части 2008 года, сообщает Variety.

«Кунг-фу панда-4» сместила «Дюну: Часть вторую» с первой позиции при бюджете в 85 млн долларов без учета маркетинга, что на 65 млн меньше предыдущих. Чтобы начать приносить прибыль, мультфильму , как предполагается, нужно заработать минимум 200 млн долларов.

Тем временем сборы ленты Дени Вильнева на второй уикенд в США снизились на 44%, что неплохо. Всего с начала проката в США сиквел «Дюны» заработал 157 млн долларов, а в мире — 367 млн.

Ранее Джек Блэк и его музыкальная группа Tenacious D записали кавер на хит Бритни Спирс «Baby One More Time», который вошел в саундтрек «Кунг-фу панды-4». Вышел и клип, снятый на премьер мультфильма, — в нем засветились актеры озвучки Дастин Хоффман, Джеймс Хонг, Брайан Крэнстон, Иэн Макшейн и Ке Хюи Куан.

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