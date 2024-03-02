Джек Блэк записал кавер на «Baby One More Time», который может войти в саундтрек «Кунг-фу Панда-4»

На кадрах Блэк и участник Tenacious D, актер Кайл Гэсс резвятся под знакомые строчки. В конце ролика 54-летний Блэк поднимает кулак, на пальцах которого написано BABY. Предположения, что кавер прозвучит в «Кунг-фу Панда-4», возникли из‑за смайликов панды и тигра под видео — 🐼💥🐯.