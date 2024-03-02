Джек Блэк записал кавер на «Baby One More Time», который может войти в саундтрек «Кунг-фу Панда-4»

Джек Блэк и его музыкальная группа Tenacious D записали кавер на хит Бритни Спирс «Baby One More Time». В соцсетях актера появилось видео с отрывком из записи, которая, возможно, войдет в саундтрек к мультфильму «Кунг-фу Панда-4».
На кадрах Блэк и участник Tenacious D, актер Кайл Гэсс резвятся под знакомые строчки. В конце ролика 54-летний Блэк поднимает кулак, на пальцах которого написано BABY. Предположения, что кавер прозвучит в «Кунг-фу Панда-4», возникли из‑за смайликов панды и тигра под видео — 🐼💥🐯.
Джек Блэк и Tenacious D записали песню для «Кунг-фу Панда-4», но какую — неизвестно. Она прозвучит в титрах мультфильма.
Релиз «Кунг-фу Панда-4» ожидается 8 марта 2024 года, спустя восемь лет после выхода предыдущей полнометражной картины в 2016 году.