В Москве презентовали новую форму сборной России по футболу

Сборная России по футболу презентовала новую игровую форму, передает ТАСС. Показ прошел на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Визуальная составляющая новой формы вдохновлена сказками — символы Жар-Птицы на домашнем комплекте и Мороза — на гостевом. Впервые в новой форме футболисты сыграют 21 марта в товарищеском матче с командой Сербии, после — 25 марта с парагвайцами.
РФС сотрудничает с производителем Jögel и запускает массовый выпуск. В новой форме будут играть сборные всех возрастов, ее также смогут приобрести болельщики.
В прошлом году РФС отказалась от использования экипировки adidas. Сотрудничество с брендом началось с 2008 года и должно было продлиться до 2026-го.