Сборная России по футболу откажется от формы adidas

Российский футбольный союз (РФС) в 2023 году откажется от использования экипировки adidas. Сборная России найдет другого технического спонсора, заявил ТАСС президент организации Александр Дюков.
По его словам, с новым партнером уже ведутся переговоры, а договор будет подписан в первом квартале. Однако называть его Дюков не стал.
РФС сотрудничает с adidas с 2008 года. В 2021 году с германской компанией было заключено новое соглашение до 2026 года. 1 марта 2022-го adidas приостановил партнерское соглашение с союзом, но национальная команда провела после этого еще три товарищеских матча в экипировке компании.
Сборная России с конца февраля отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из‑за спецоперации на Украине. Российскую команду исключили из отборочного турнира чемпионата мира в Катаре и жеребьевки квалификации Евро-2024.