Сборная России по футболу откажется от формы adidas

РФС сотрудничает с adidas с 2008 года. В 2021 году с германской компанией было заключено новое соглашение до 2026 года. 1 марта 2022-го adidas приостановил партнерское соглашение с союзом, но национальная команда провела после этого еще три товарищеских матча в экипировке компании.