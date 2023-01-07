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Сборная России по футболу откажется от формы adidas

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Российский футбольный союз (РФС) в 2023 году откажется от использования экипировки adidas. Сборная России найдет другого технического спонсора, заявил ТАСС президент организации Александр Дюков.

По его словам, с новым партнером уже ведутся переговоры, а договор будет подписан в первом квартале. Однако называть его Дюков не стал.

РФС сотрудничает с adidas с 2008 года. В 2021 году с германской компанией было заключено новое соглашение до 2026 года. 1 марта 2022-го adidas приостановил партнерское соглашение с союзом, но национальная команда провела после этого еще три товарищеских матча в экипировке компании.

В начале мая из‑за санкций УЕФА спонсорский контракт со «Спартаком» расторг Nike.

Сборная России с конца февраля отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из‑за спецоперации на Украине. Российскую команду исключили из отборочного турнира чемпионата мира в Катаре и жеребьевки квалификации Евро-2024.

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