Forbes: «Оппенгеймер» принес Кристоферу Нолану 72 млн долларов

Кристофер Нолан заработал на своем фильме «Оппенгеймер» 72 млн долларов, сообщает Forbes. Эта сумма названа без учета уплаты налогов, но с выплатой гонораров агенту и юристу.
Universal заключила с Ноланом договор first-dollar gross, по которому режиссер начал получать 15% со сборов «Оппенгеймера» с первого дня проката. Постановщик также получает деньги с продаж на физических носителях и показа в онлайн-кинотеатрах.
Ранее Forbes сообщал, что Джеймс Кэмерон заработал с сиквела «Аватара» 95 млн долларов. У режиссера были примерно такие же условия.
В 2023 году, по данным издания, Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером с заработком 73 млн долларов благодаря сделке с Netflix. Актер сотрудничает со стриминговым сервисом уже 10 лет, и его фильмы стабильно входят в число самых просматриваемых на платформе.