Forbes: «Оппенгеймер» принес Кристоферу Нолану 72 млн долларов

В 2023 году, по данным издания, Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером с заработком 73 млн долларов благодаря сделке с Netflix. Актер сотрудничает со стриминговым сервисом уже 10 лет, и его фильмы стабильно входят в число самых просматриваемых на платформе.