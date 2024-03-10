В Уссурийске на мужчину завели уголовное дело за угрозу «оторвать вторую ногу» участнику СВО

«В данной ситуации, я признаю, что нарушил правило пдд! Но, говорить, что я мразь, которая не уважает ветеранов СВО- Вы не правы! <…> Словесная перепалка, с оскорблением произошла с того момента, пока я не услышал, что он ветеран СВО. На видео, даже слышно, что ничего оскорбительного в его адрес я не говорил», — пишет владелец «тойоты» [орфография и пунктуация сохранены].