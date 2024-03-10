В Уссурийске на мужчину завели уголовное дело за угрозу «оторвать вторую ногу» участнику СВО

Следственный комитет по требованию Бастрыкина завел уголовное дело на жителя Уссурийска. Мужчина поссорился на парковке с участником специальной военной операции на территории Украины и пообещал оторвать ему вторую ногу.
Как сообщает News.vl, конфликт жителей Уссурийска завязался 8 марта на парковке у торгового центра. Инвалид-участника СВО с позывным Кипиш приезжал на мероприятие к девушке-волонтеру. На стоянке он возмутился тому, что водитель серой «тойоты» поставил машину на место для инвалидов, и заснял его номер. Владелец авто агрессивно отреагировал на напоминание о нарушении ПДД, в том числе пригрозил «оторвать вторую ногу». Издание отмечает, что Кипиш потерял конечность в боях под Угледаром.
Нарушитель заявил, что «ситуацию перевернули и преподнесли в искаженном виде», его монолог опубликовал местный блогер Марк Чернослив. По словам обидчика, ему «сделал замечание человек <…> в гражданской форме <…>, по которому не было видно что он инвалид, и на лбу не было написано о том, что он ветеран СВО».
«В данной ситуации, я признаю, что нарушил правило пдд! Но, говорить, что я мразь, которая не уважает ветеранов СВО- Вы не правы! <…> Словесная перепалка, с оскорблением произошла с того момента, пока я не услышал, что он ветеран СВО. На видео, даже слышно, что ничего оскорбительного в его адрес я не говорил», — пишет владелец «тойоты» [орфография и пунктуация сохранены].
Мужчина также подчеркнул, что «за свои деньги один летал на СВО и отвозил ребятам лекарство, работал в госпитале». «Ездил на фронт в помощь нашим ребятам. Я не служил в армии, но ребята, за мои поступки с 83 бригады, наградили меня голубым беретом и тельняшкой. Вернувшись обратно, неоднократно помогал нашим бойцам из города Уссурийска», — утверждает он.
Публичные объяснения не помогли. Днем 10 марта водителя задержали. В отношении него заведены сразу два уголовных дела: об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
«Рен-ТВ» пишет, что задержанным оказался 30-летний безработный мужчина. По информации следователей, его штрафовали более 15 раз за нарушение ПДД и привлекали к административной ответственности за трудоустройство мигрантов без уведомления.
В конце февраля в Подмосковье владелицу кафе оштрафовали на 45 тыс. рублей по статье о дискредитации армии после того, как она выставила из заведения участника СВО. Она рассказала об инциденте в соцсетях, затем активисты нашли ее посты с критикой СВО и пришли в заведение с полицией.
«В кофейню зашел боец с фронта, начал вести себя, мягко говоря, не очень. Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке», — написала девушка.