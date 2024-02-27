Владелицу кафе оштрафовали после отказа обслуживать грубого участника СВО

Владелицу кафе в Люберцах оштрафовали на 45 тыс. рублей по статье о дискредитации армии после того как она выставила из заведения участника специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции, на историю обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».
О столкновении с грубым военным, вернувшимся из Украины, Алена Полякевич рассказала в инстаграме*. После инцидента ее аккаунты в соцсетях были закрыты.
«В кофейню зашел боец с фронта, начал вести себя, мягко говоря, не очень. Бариста не знала, что делать с ним, в течение часа, на нее он не реагировал примерно никак, решила написать мне. Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке», — написала девушка.
Скриншоты ее сторис появились в телеграм-канале блогера-женоненавистника Владислава Позднякова. После постов в ее заведение пришли активисты «Русской общины ZOV». В своей группе во «ВКонтакте» ее представители пишут, что добились задержания девушки.
«Владелица двух кофеен в соцсетях оскорбляет Россию, называя ее фашистской, а также плохо отзывается о бойцах СВО. На ее странице в запрещенной соцсети было размещено видео с митинга против СВО. Вследствие чего необходимо проверить ее на причастность финансирования ВСУ», — говорят представители организации.
На их видео группа людей в камуфляжной одежде и балаклавах приходит по адресам кофеен. В единственном открытом заведении они требуют книгу жалоб, затем следуют кадры общения активистов и полицейских.
«Данное обращение хочу донести до Следственного комитета о вопиющем неподобающем поведении гражданки. <…> Она на своей странице дискримитирует [так мужчина произносит на видео] армию РФ, выступает против специальной военной операции, прилюдно оскорбляет в соцсетях участников специальной военной операции, также называет всех граждан страны фашистами. Тех граждан, которые продолжают защищать нашу страну, недопустимо оскорблять в соцсетях и лично кому‑либо», — кричит активист в ролике.
«Данную гражданку прошу привести по законодательству, и чтобы мы все увидели ее извинения перед всеми нами, кто защищает, и перед всеми гражданами. Чтобы по закону ее привели в чувство, чтобы никто не смог посметь оскорблять тех людей, которые кровь проливают и жизни отдают. Находясь здесь, был инцидент, когда они участников специальной военной операции в этом кафетерии оскорбляли уже в соцсетях. Прошу лично Александра Бастрыкина взять под личный контроль данное вопиющее преступление, чтобы все понимали, что в нашей стране этого не будет», — добавляет он.
Судя по сообщению полиции, причиной штрафа стал какой‑то из постов Полякевич. «В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей была выявлена публикация, автор которой разместил комментарий, направленный на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Решением Люберецкого городского суда на данную гражданку наложен штраф в размере 45 тысяч рублей», — пишут представители МВД.
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