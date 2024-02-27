Владелицу кафе оштрафовали после отказа обслуживать грубого участника СВО

«Данную гражданку прошу привести по законодательству, и чтобы мы все увидели ее извинения перед всеми нами, кто защищает, и перед всеми гражданами. Чтобы по закону ее привели в чувство, чтобы никто не смог посметь оскорблять тех людей, которые кровь проливают и жизни отдают. Находясь здесь, был инцидент, когда они участников специальной военной операции в этом кафетерии оскорбляли уже в соцсетях. Прошу лично Александра Бастрыкина взять под личный контроль данное вопиющее преступление, чтобы все понимали, что в нашей стране этого не будет», — добавляет он.