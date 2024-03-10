Актеру «Очень странных дел» Бретту Гельману срывают раздачу автографов после поддержки Израиля

Уже третий книжный магазин в США отменил раздачу автографов актера Бретта Гельмана, известного по роли Мюррея Баумана в сериала «Очень странные дела». Он открыто высказывался в поддержку Израиля на фоне конфликта с ХАМАС.
Гельман занимается продвижением своего первого сборника рассказов, релиз которого намечен на 19 марта. Начинающий автор должен был приехать в книжный магазин Book Soup в Лос-Анджелесе, но презентацию отменили. Руководство книжного «убеждено, что в свободном обществе должны защищаться свобода мысли и выражения», поэтому мероприятие отменили в соображениях безопасности актера, персонала и посетителей.
Ранее встречи Гельмана с читателями отменили книжные магазины Сан-Франциско и Виннетки. После третьего отказа актер поинтересовался, действительно ли была какая‑либо угроза или бизнесы «боятся за свою репутацию».
«Если они действительно напуганы, я им сочувствую. Но если они делают это, потому что боятся <…> из‑за общественного восприятия [социальной справедливости], которую я всегда поддерживал, то я чувствую себя преданным, позор им. Позор им за это. Позор им, что они срывают разговор», — заявил Гельман.
Book Soup в ответ выразил сожаление, что Гельман «совершенно неверно интерпретировал» его решение. «Мы приложили все усилия, чтобы мероприятие состоялось (требовали билеты, установили охрану, оценивали ситуацию), но в конечном итоге безопасность автора, наших сотрудников и посетителей взяла верх. Угроз и запугиваний стало больше. <…> Это событие породило риски, на которые мы не готовы пойти», — повторили там.
Гельман пообещал поклонникам найти для встречи новое место, «которое будет достаточно смелым».
В октябре 2023 года актриса Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку Израиля после критики в соцсетях. Она использовала фотографию с детьми, которые смотрят в небо, назвала происходящее «террором с небес» и прикрепила флаг Израиля. Однако этот снимок был сделан в секторе Газа.