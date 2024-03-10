Актеру «Очень странных дел» Бретту Гельману срывают раздачу автографов после поддержки Израиля

«Если они действительно напуганы, я им сочувствую. Но если они делают это, потому что боятся <…> из‑за общественного восприятия [социальной справедливости], которую я всегда поддерживал, то я чувствую себя преданным, позор им. Позор им за это. Позор им, что они срывают разговор», — заявил Гельман.